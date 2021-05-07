Появление шорт

В 20-х годах XX века появился привычный нам термин "шорты". В 30-х годах их стали массово использовать в качестве одежды для летнего отдыха, отдыха на природе и занятий спортом. На пляжах, привычные для женщин того времени удлиненные панталоны, заменили шорты.

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Еще большую популярность шорты приобрели благодаря теннису. В 1932 году на чемпионате мира американский теннисист Банни Остин вышел на игру во фланелевых шортах, а теннисистка Элис Марбл стала первой женщиной, которая играла на корте в классических шортах.

Чуть позже, знаменитый модельер Жан Пату предложил миру коллекцию женской спортивной одежды, в состав которой вошли и шорты.

Сейчас в мире насчитывается более двадцати видов шорт, которые помогут придать вашему образу оригинальности, неповторимости и элегантности.

С чем носить шорты летом

С рубашкой и блузой

Этим летом отдавайте предпочтение кокетливым и романтическим блузам светлых цветов и рубашкам оверсайз белого, голубого и розового цветов. Такие изделия на себе уже примеряли Кендалл Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли.

Также обратите внимание на льняные комплекты ярких цветов, которые состоят из шорт бермудов и рубашки. Такой костюм в паре с кроссовками и бейсболкой станет идеальным вариантом для летней прогулки.

С обувью на каблуках

Если вам надо отправиться на какое-то событие – туфли на каблуках или босоножки на завязках станут вашей волшебной палочкой. Немка Леони Ханне выбирает босоножки с тонкими ремешками, а Эльза Хоск миксует красный кардиган с черными джинсовыми шортами и фиолетовыми сандалиями.

С жакетом

Жакеты в этом году завоевали особую популярность. Модницы надевают их с джинсами, брюками палаццо, платьями, леггинсами со штрипками, а летом будут надевать с шортами во время вечерних прогулок. Инфлюенсер Жюли Феррери для променада выбирает белый костюм, состоящий из жакета и шорт.

С топом

Топы и бралеты не сдают своих позиций, поэтому летом стилисты советуют приобрести несколько изделий базовых цветов, благодаря которым вы сможете создавать стильные образы. Вдохновиться актуальными моделями можно посмотрев стритстайл-хронику Хейли Бибер.