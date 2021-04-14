24-летняя модель Хейли Бибер часто попадает в объективы stretstyle-фотографов. Жена Джастина Бибера разбирается в трендах, поэтому демонстрирует на себе последние новинки. Блондинка покорила пользователей стильным образом.

Новый выход Хейли Бибер стоит взять на вооружение этой весной. Такой стильный и комфортный образ подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки.

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По словам стилистов, широкие брюки – ключевой тренд этого сезона. С чем их носить, показала американская модель.

Образ Хейли Бибер

Популярная модель появилась перед камерами в черном удлиненном жакете с массивными наплечниками. Под низ она надела белый топ. Звезда соединила образ с бежевыми широкими брюками из легкой ткани.

В пару к черному жакету Хейли надела кроссовки от New Balance черного цвета, а к брюкам подобрала бежевую сумку-клатч от бренда Bottega Veneta.

Fashion-эксперты также отмечают, что в этом сезоне брюки занимают ведущее место в гардеробе. Они влияют на весь аутфит больше, чем обувь или сумка. Выбирайте этой весной новые модели, которые не выйдут из моды еще долго. Отказывайтесь от обтягивающих моделей в пользу широких брюк, которые идеально дополнят любой верх.

Хейли любит аксессуары, поэтому надела на шею несколько золотистых и серебристых цепочек, перстни и маленькие серьги-кольца. Дополнили ее образ черные солнцезащитные очки и маска, которую Хейли часто надевает во время выходов.



Стильный выход Хейли Бибер / Copyright



Стильный выход Хейли Бибер / Copyright