Практичные и стильные кожаные штаны просто созданы для модных образов. Именно поэтому их так любят fashion-инфлюенсеры. С чем носить кожаные брюки – читайте дальше.

Источник: Elle

Кожаные штаны модели skinny – самый популярный вариант. Модель этих штанов очень универсальная, особенно в черном цвете и работает в разных сезонах и дресс-кодах.

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Впрочем сейчас на модную арену выходят штаны даже широкого покроя, поэтому выбирайте тот вариант, который вам больше нравится.

Fashion-эксперты советуют делать ставку на экокожу, ведь модели из искусственной кожи пользуются большой популярностью. Масс-маркеты предлагают большой выбор брюк из экокожи разных фасонов, цветов и кроя.

Кожаные штаны легко комбинируются с любой одеждой – от футболок, шелковых рубашек до жакетов. Обратите внимание на несколько комбинаций, которые позволят вам выглядеть в паре с кожаными брюками просто безупречно.

Кожаные штаны + жакет

Совмещайте узкие или широкие кожаные штаны с жакетами. Добавляйте под низ водолазку, футболку, майку или лонгслив. Носите с кроссовками, грубыми ботинками или сапогами на высоком каблуке.



Трендовая стилизация кожаных штанов / Elle

Кожаные штаны + казаки

По словам fashion-экспертов сочетание кожаных брюк и казаков подарит вам уверенность и мятежный дух. Если хотите подчеркнуть свою женственность – выберите под низ куртки или черного жакета – шелковый топ в бельевом стиле.



Трендовая стилизация кожаных штанов / Elle

Кожаные штаны + шелковая рубашка

Больше всего цепляют взгляд людей образы, которые строятся на контрасте фактур. По этому принципу кожаные штаны можно носить в паре с шелковыми рубашками и блузками. Чтобы образ не казался чрезмерным, стоит отказаться от массивных украшений, лучше выберите что-то минималистичное.



Трендовая стилизация кожаных штанов / Elle

Кожаные штаны + свитер

В свободных кожаных брюках и свитере можно отправляться и в офис, и на прогулку с друзьями. К такому комплекта легко приспособить лаконичные кроссовки или сапоги.



Трендовая стилизация кожаных штанов / Elle

Кожаные штаны + кожаная рубашка

Total look из кожаных штанов и рубашки сам по себе уже является акцентным и не требует никаких дополнений. Если вам захочется разнообразия, то поверх рубашки можно создать многослойный образ накинув сверху свитер, как это делают модные блогеры.

Насколько нейтральным будет цвет кожаных брюк и рубашки, тем больше сочетаний вы сможете придумать в будущем.



Трендовая стилизация кожаных штанов / Elle