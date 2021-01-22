Клетка – тренд вне времени, ведь актуален всегда. Впрочем, в 2021 году одежда с таким принтом будет особенно популярной. Если вы уже имеете такую юбку, то можно не ждать первых теплых весенних дней, начинайте носить ее уже сейчас. Правильное стилизирование поможет выглядеть в холодное время комфортно и тепло.

Самыми желанными клетчатыми элементами гардероба оказались жакеты с мужского плеча и мини-юбки, пишет Vogue. Примерить юбку в клетку можно и для праздничного события, и для прогулки с друзьями.

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Стилисты советуют дополнять такую ​​юбку однотонной водолазкой, объемным шарфом и необычной обувью. Инстаграм-модницы этой зимой клетчатые юбки предлагают носить с шерстяными кардиганами, длинными черными пальто, лоферами или армейскими ботинками. Поставить правильные акценты образу помогут золотые серьги и ансамбли колец.

Одним из беспроигрышных вариантов считается стилизация клетчатой юбки с жакетом. Такой костюм выглядит свежо и невероятно элегантно.

Модницам точно придется по душе мини-юбка в клетку простого А-силуэта. Попробуйте повторить образ Шэрон Тейт из фильма "Однажды в Голливуде" в духе 60-х, заменив белую простую юбку – клетчатой. Соедините такую юбку с облегающим свитером, не заправляя его.



Как носить юбку зимой: яркий пример