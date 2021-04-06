Голубая рубашка – это классика женского гардероба. Пастельный цвет в этом сезоне завоевывает особую любовь среди модниц. Такую рубашку можно смело причислять к базовым нарядам, ведь она считается не только частью делового, но и casual-стиля.

Независимо от ваших предпочтений в выборе одежды, женский гардероб никак не обходится без голубых рубашек. В этом сезоне голубые рубашки идеально подойдут не только для деловых образов, но и для сетов с шортами, юбками, джинсами. Такое сочетание поможет создать эффектный образ.

Интересно Самое модное сочетание цветов – салатовый и фиолетовый: интересный образ показывает Леони Ханне

Женщины позаимствовали рубашки из мужского гардероба, ведь именно они позволяли создавать лаконичные и деловые образы. Сейчас роль рубашек не менее важна, ведь фешионисты их охотно надевают с кроссовками, бейсболками и спортивными брюками.

В материале рассмотрим, с чем можно стильно носить голубую рубашку и как создать безупречный аутфит.

Голубая рубашка + брюки с высокой посадкой

Сочетайте голубую рубашку с брюками с высокой посадкой. Рубашка может быть прямого кроя, или же украшенная романтическими рукавами-воланами. Дополнят такой аутфит минималистичные лодочки, или сумка из плетеной кожи.



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue

Голубая рубашка + джинсы

Голубые джинсы прекрасно рифмуются с голубой рубашкой. Поиграть с цветом и фактурой поможет кожаный жакет и минималистичные украшения – золотой браслет, кольца или серьги-камешки.



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue

Голубая рубашка + жакет

По словам fashion-экспертов объемный жакет с гипертрофированной линией плеч лучше обыгрывает голубую рубашку. Для такого сочетания рубашку следует выбирать без декора. Дополнить такой образ можно лоферами, которые перекочевали из мужского гардероба и уже стали неотъемлемой атрибутикой среди женской обуви.



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue

Голубая рубашка + платье

Создать романтический образ можно с помощью платья и рубашки. Беспроигрышным дуэтом можно назвать сочетание небесного и черного цветов. Поклонницы ярких цветов могут обратить внимание на оттенок сицилийского апельсина.



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue

Голубая рубашка + сапоги

Высокие сапоги – тренд этого сезона. Лучшим сочетанием к ним станет голубая рубашка, которую можно дополнить любыми вышеперечисленными элементами гардероба. Образ подчеркнут аксессуары: шляпа, солнцезащитные очки или объемная сумка.



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue



С чем носить голубую рубашку этой весной / Vogue