Джинсы и брюки зимой пользуются наибольшим спросом. Довольно часто мы делаем ставку на джинсы, однако и от брюк отказываться не стоит. Их также можно стильно носить даже зимой. В этом сезоне можно создать немало стильных вариантов.

Источник: Harper's Bazaar

Благодаря моде на многослойные сочетания одежды нюдовых оттенков, можно создать образ из брючного костюма, свитера с высоким горлом, утепленного пальто и широкого шарфа.

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Дополнять такой комплект могут сапоги на каблуке или красивая сумка. Стилисты советуют подбирать аксессуары к аутфиту в той же цветовой гамме, или на несколько тонов темнее. Мода на брюки, заправленные в сапоги еще не прошла, поэтому вы можете еще воспользоваться таким хитроумным трюком. Такой прием до сих пор используют топовые инфлюенсеры.



Как стильно носить зимой брюки / Imaxtree

Для создания трендового образа возьмите за основу модные ботинки с массивной подошвой, маскулинное пальто. Дополните этот ансамбль бейсболкой.



Как стильно носить зимой брюки / Imaxtree

Не забывайте о комбинации брюк и пуховиков. Здесь главное помнить о цветовой гармонии и правилах пропорции. Если вы наденете широкие штаны, то стоит их совместить с коротким пуховиком с акцентом на талии. А вот узкие брюки будут гармонично смотреться в компании oversize-пуховиков.



Как стильно носить зимой брюки / Imaxtree



Как стильно носить зимой брюки / Imaxtree