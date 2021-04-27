Популярная 25-летняя модель Кендалл Дженнер поражает сеть своими безупречными Ауфитами в Нью-Йорке. Знаменитость примерила два стильных образа, которые можно очень легко повторить.

Все свое свободное время Кендалл Дженнер проводит в Лос-Анджелесе, но недавно наведалась в Нью-Йорк по рабочим делам. Сеть уже приковали два интересных выхода супермодели, которые ей чрезвычайно к лицу.

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Первый образ Кендалл Дженнер

В этом сезоне на модную арену вышли кожаные брюки широкого кроя. Кожаные брюки легко комбинируются с любой одеждой – от футболок, шелковых рубашек до блузок, но наилучшее сочетание для них – черный жакет оверсайз.

Стильным приемом воспользовалась представительница популярного семейства Кендалл Дженнер. Девушка надела кожаные брюки клеш с высокой посадкой черного цвета. Образ она дополнила белым топом и массивным жакетом с мужского плеча.

Модель надела сапоги с квадратным мысом на каблуке, а довершила образ желтой лакированной сумкой. Она закрепила волосы в крабик – трендовую прическу 2021 года. Шею украсила золотой цепочкой, надела серьги-кольца. Завершающим штрихом в ее образе стала черная защитная маска.



Безупречный образ Кендалл Дженнер / Getty Images

Второй образ Кендалл Дженнер

Направляясь на деловую встречу, модель второй раз попала под прицелы папарацци в не менее стильном образе.

Молочные или белые джинсы – незаменимый элемент гардероба в теплое время года. Модель надела стильное изделие молочного цвета с белыми вставками, которые сшиты белыми нитками. Образ она дополнила белым топом, а сверху надела объемный жакет светлого оливкового оттенка.

Свой аутфит звезда дополнила молочными закрытыми клогами, белой тканевой экосумкой, бежевой маской и коричневыми солнцезащитными очками.



Безупречный образ Кендалл Дженнер / Copyright