С приходом зимы трудно сказать, что юбка выходит на второй план, ведь ее вытесняют брюки или джинсы. Зимой юбка также остается актуальной, если ее правильно сочетать с другими вещами.

Для того чтобы ваш образ с юбкой был не только практичным, но и стильным, стоит знать главные запреты, которые существуют во время ношения юбки. Чтобы не выглядеть антитрендово – воспользуйтесь несколькими важными советами, пишет Elle.

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Первым делом выберите юбку из теплого материала. Тонкие ткани для зимнего периода не подходят, ведь вам в ней будет холодно. Выбирайте шерсть, вельвет, кожу или хлопок. Не подойдет для зимы тонкий полиэстер, шелк и сатин.

Как не стоит носить юбку зимой

Мини-юбка + короткий пуховик

По словам стилистов, такой вариант выглядит не только странно, но и неуместно. Кроме этого, вам будет в таком сочетании верхней одежды и юбки холодно, поэтому простудиться в коротком пуховике и мини-юбке – очень легко.



Как не стоит носить юбку зимой / Фото с Pinterest

Бежевые колготки + юбка

Добавление бежевых колготок зимой к юбкам – самый масштабный антитренд. Зимой ноги в таких колготках кажутся «голыми». А если вы еще и надеваете короткую куртку, юбку и сапоги до колен – то это еще и страшно. Зимой стоит выбирать колготки 40 den и больше. Также рекомендовано надеть черную юбку и черные колготы. При таком сочетании вы не будете выглядеть нелепо.



Как не стоит носить юбку зимой / Фото с Pinterest

Юбка с цветочным принтом

Юбки с цветочным принтом зимой выглядят неуместно. Этот принт лучше применять в теплый период, а зимой выбирайте юбки более подходящих принтов. Можете сделать ставку на однотонном изделии, в клетку или гусиную лапку.



Как не стоит носить юбку зимой / Фото с Pinterest

Также сюда можно добавить юбку с кружевом. Отложите этот вариант хотя бы до весны.



Как не стоит носить юбку зимой / Фото с Pinterest

Контраст юбки, колготки и обувь

Черные плотные колготки, цветная юбка и белая обувь выглядит очень комично. Если вы к черным колготкам надеваете белую обувь, то будьте готовы к тому, что путем контрастных цветов – ваши ноги визуально укоротятся.



Как не стоит носить юбку зимой / Фото с Pinterest