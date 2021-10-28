С чем миксовать кожаные вещи в этом сезоне: лучшие варианты для осенних образов

Кожа – один из самых трендовых материалов этого сезона. Этот сдержанный и дерзкий материал одновременно сумел настолько органично войти в подборку осенних элементов гардероба, что уже невозможно представить себе интересный аутфит без кожаных вещей.

Если раньше в магазинах преобладали в основном кожаные куртки и лосины, то сейчас кожаных вещей все больше, а разнообразие изделий просто поражает: юбки, платья, жилеты, жакеты, рубашки, топы, блузки и шорты.

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Новичкам, которые так и не решились добавить кожу в свои образы, стоит начинать с классического черного цвета, а вот опытные модницы могут сделать ставку на коричневую и карамельную цветовую гамму.

Сегодня кожаные вещи получили статус мастхева, поскольку их можно носить на работу в офис, на прогулку, на встречу или свидание.

Преимуществом кожаных вещей является их самодостаточность, поскольку их легко можно миксовать с денимом, шерстью, шелком и вязкой. Как это правильно делать – читайте дальше.

Кожа + деним

Кожа и джинсовые изделия – одно из самых универсальных сочетаний для любого гардероба. Джинсы и кожаная куртка или джинсовая рубашка и кожаные брюки – идеальный базовый комплект на все случаи жизни. В этом сезоне обращайте внимание на молочный и голубой оттенки денима.



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма

Кожаный аутфит

"Если вы любите быть в центре внимания, рекомендуем попробовать полностью кожаный аутфит. Цветовая гамма не ограничивается черным и коричневым цветами, а составляющие комплекта могут варьироваться от юбки и тренча до косухи и брюк", – говорится в заметке.



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма

Кожа + шерсть

Максимально уютный образ можно сформировать сочетанием кожаной юбки и шерстяного свитера или кардигана. Эти материалы разные по своим фактурам, поэтому такой микс будет смотреться еще интереснее.



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма

Кожа + сатин/шовк

"Сатин или шелк сбалансируют всю "тяжесть" кожи и придадут аутфиту легкости и женственности. Попробуйте комбинацию из кожаных брюк и шелковой блузы или наоборот – атласные юбки и кожаный жакет", – советуют стилисты.



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма

Кожа + вязка

Гладкая кожа в сочетании с рельефной вязаной фактурой создает интересный микс. К тому же, в таком образе вы точно будете оставаться в тепле и комфорте. Особенно интересно будут смотреться комбинации с грубой вязкой на свитерах.



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма



Стильные комбинации вещей с кожаными элементами гардероба / Фото из инстаграма