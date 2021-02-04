Украинский дизайнер Андре Тан раз поделился с поклонницами полезными советами. Он рассказал, чем можно дополнить свой зимний гардероб, чтобы выглядеть стильно и трендово.

Источник: инстаграм Андре Тана

По словам Андре Тана, даже несмотря на то, что до конца зимы осталось меньше месяца, в его директ продолжают поступать сообщения от пользователей с вопросами, как дополнить зимний гардероб.

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Фэшн-советы от Андре Тана

Моносерьга

Важно, чтобы серьга была длинной! Дизайнер отмечает, что вы можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант – золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.



Модные советы украинского дизайнера / Фото с инстаграма Андре Тана

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

​Это модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.



Модные советы украинского дизайнера / Фото с инстаграма Андре Тана

Широкий вязаный чокер

​"Да-да, привет из 90-х! Выполнен из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы", – отметил модельер.



Модные советы украинского дизайнера / Фото с инстаграма Андре Тана

Дополнительная сумка

Этот микротренд выглядит достаточно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, которая повторяет ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона – теперь все ваши вещи будут храниться отдельно.



Модные советы украинского дизайнера / Фото с инстаграма Андре Тана

Украшения поверх перчаток

"Обожаю этот стилистический прием, он придает образу послевкусие "роковой женщины". Кстати, обычные черные перчатки – уже неинтересно. Включайте фантазию", – заявил Андре Тан.



Модные советы украинского дизайнера / Фото с инстаграма Андре Тана