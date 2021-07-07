Посвящено музам: Chanel представили кутюрную коллекцию осень – зима 2021/22 – фото

В парижском музее моды Palais Galliera прошел показ кутюрной коллекции Chanel сезона осень-зима 2021/22. Креативная директор бренда Виржини Виар решила провести показ на ступеньках Пали Гальера. Источником вдохновения для создания образов стали шедевры французской живописи.

Модели ходили в пышных многослойных юбках из тюля, декорированных перьями и черным кружевом, в расшитых цветами топах и платьях, дополненных женственными шляпками и роскошных кафтанах из жаккардовой ткани.

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Кутюрная коллекция достаточно яркая, насыщенная палитрой живых цветов. Виржини Виар отмечает, что ей нравится видеть цветные вещи зимой. В осенне-зимнем сезоне креативная директор предлагает носить твидовые костюмы и пальто с акцентной линией плеча и нежные платья, которые по крою напоминают ночные рубашки.

Главными аксессуарами показа стали широкополые шляпы в стиле Жаклин Кеннеди и длинные шарфы с бахромой в цвете металлик.

На эти вещи Виржини Виар вдохновили работы художников второй половины девятнадцатого века – Берты Моризо и Эдуарда Мане, а также сам музей Пали Гальера, который неразрывно связан с именем герцогини, которая владела им – известной светской дивы и арт-колекционера.

"Музы, музеи, мода... Мы часто воспеваем музеи, а вот их музам уделяем куда меньше внимания. Может быть, потому что редко с ними встречаемся, но иногда нам выпадает такая возможность", – прокомментировала показ посвященный музам Виржини Виар.

Показ закрыла актриса Маргарет Куелли в свадебном наряде. Сдержанный и лаконичный образ дополнила шляпка с розовым бантом и расшитая цветочными бутонами фата. По свадебной традиции Маргарет бросила букет невесты, который поймала главный редактор американского InStyle Лора Браун.

Показ кутюрной коллекции Chanel осень – зима 2021/22



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрная коллекция Chanel осень – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style