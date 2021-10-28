Бренд Mugler известен своими эффектными образами, которые подчеркивают женские образы. Новая коллекция получилась изрядно эпатажной и сексуальной. В показе приняли участие супермодель Белла Хадид, дочь Мадонны Лурдес Леон, Амбер Валетта и другие.

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Белла Хадид появилась перед камерами в латексном комбинезоне синего цвета, эффектном черном изделии с глубоким асимметричным вырезом и золотистыми цепочками.

Лурдес Леон начала стремительно строить карьеру в модельном бизнесе. Девушка уже успела сняться для нескольких глянцев и впервые начала свое сотрудничество с Модным домом. Она примерила кожаное боди и лосины-колготки с вырезами.

Как всегда, шоу Mugler оказалось высокотехнологичным. В ролике появились невидимые люди, которые копировали движения моделей, была использована обратная перемотка и специальные технологические трюки с "падением" моделей.



Белла Хадид дефилировала на показе новой коллекции Mugler



Белла Хадид дефилировала на показе новой коллекции Mugler



Белла Хадид дефилировала на показе новой коллекции Mugler



Белла Хадид дефилировала на показе новой коллекции Mugler

Показ новой коллекции Mugler: смотрите видео онлайн