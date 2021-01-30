Зеленый цвет считается одним из самых модных оттенков весенне-летнего сезона. Все самые модные инфлюенсеры и streetstyle-звезды уже примеряли этот цвет и захватили ним весь инстаграм.

Источник: 24 канал

Одно из лучших сочетаний зеленого – классический черный цвет. Аутфиты в своем гардеробе активно применяет немка Леони Ханне. Она удачно сочетает штаны или шорты с пуховиками и свитшотами.

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Датская модель Матильда Геллер примерила зеленый спортивный костюм со своей дочкой. Португальский стилист София Коэльо надела зеленую шубу с зеленой шапкой.

Шведская блогерша Матильда Джерф добавила к своему зимнему аутфиту зеленую кепку, а Эмили Синдлев показывает, как стильно сочетать зимний свитер с черными кожаными брюками.

Одежда глубоких темных или светлых зеленых оттенков может стать хорошей альтернативой типичной черно-серой зимней гамме гардероба. Одежда всех переливов зеленого подойдет и для офисных будней, и для вечернего выхода.

Самый простой способ добавить зеленый в свой образ – надеть платье. Оно хорошо освежает и легко сочетается с обувью и аксессуарами. В этом году особой популярностью будет пользоваться колорблокинг. Попробуйте совместить зеленый оттенок с оранжевым, синим или фуксией.

Обратите внимание на зеленый total look. Лучше всего интерпретировать в образ зеленый брючный костюм. Впоследствии вы можете комбинировать зеленый жакет с другими цветами, или зеленые штаны.

Если вы не рискуете давать зеленому слишком важную роль – начните с малого. Особый акцент можно сделать на отдельных деталях – шарфе, шапке, кепке, серьгах, браслетах или кроссовках.

Как инфлюенсеры носят зеленый: модные примеры