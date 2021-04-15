Французский бренд Celine представил осенне-зимнюю коллекцию. Показ прошел в садах дворца Во-ле-Виконт. Креативный директор модного Дома Эдди Слиман решил создать наряды обыденными, и у него это получилось.

При создании коллекции дизайнер вдохновлялся свободным духом французских поэтов-декадентов и смешал их стиль с главными трендами сезона.

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Бренд хочет, чтобы осенью наши образы блестели, поэтому и пайетками, и стразами украсил платья, жакеты, блузы и объемные юбки. Темно-синее платье дополненное большим белым воротником дизайнер спрятал под укороченную парку цвета хаки, а блестящий серебряный жакет соединил с объемными кожаными бомберами.

Критики отмечают, что последняя коллекция бренда – это переход от "интеллигентной женщины Celine в городскую девочку Celine". Носибельность вещей для Эдди Слимана стала ключевым фактором. Дизайнер перестал поражать публику эпатажными и кричащими образами, представив на моделях такие образы, в которых после показа можно смело отправиться на прогулку.

Обычно, модные бренды гиперболизируют на моделях коллекции. Они умышленно сочетают несочетаемое, чтобы для публики показ стал чем-то необычным и запомнился. Впрочем Эдди отошел от стандартов, показав лаконичные и стильные наряды, основной изюминкой которых является комфортность.

В коллекции вы увидите блузы с бантом, сапоги-казаки, кожаные штаны, топы, классические джинсы прямого покроя, плиссированные юбки и жакеты. Новая коллекция Слимана – идеальный streetstyle на подиуме. Представленные образы – готовые варианты аутфитов, которыми вы можете вдохновиться и попробовать соединить отдельные элементы гардероба в своем образе.

Музыкальным сопровождением показа стал саундтрек Un Day Dream с мелодией арфы, а на финале, где модель стоит с оленем на холме и смотрит на салют, дизайнер решил подарить зрителям сказку.

Осенне-зимний показ бренда Celine



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Peopletalk