28-летняя бывшая девушка Брэда Питта Николь Потуральски является известной немецкой моделью, которая активно развивает свою карьеру. Модель часто демонстрирует в сети стильные фотосессии, трендовые образы, а также кичится своим стройным, обнаженным телом.

В своем инстаграме Николь Потуральски опубликовала пикантное фото, на котором позировала топлес.

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После того как летом СМИ взорвались заголовками об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски, девушка каждый раз больше привлекает внимание журналистов своими снимками. Известно, что Николь замужем за 68-летним ресторатором и воспитывает в браке с ним 7-летнего сына. Супруги договорились о свободных отношениях, именно поэтому девушка проводила свое время со знаменитым актером.

Откровенное фото Николь Потуральски

Перед объективом модель предстала сидя на розовом кресле в затемненной комнате. В руках она держала журнал Hedonist, которым удалось закрыть свой бюст. Волосы девушка завязала в пучок, а обнаженный вид подчеркнула серебряными серьгами-кольцами.

Николь Потуральски – известная немецкая модель. Девушка неоднократно появлялась на обложке глянца Elle и снималась для таких изданий, как Harper's Bazaar и Cosmopolitan.

Модель отметила на кадре фотографа Филиппа Гладсома и глянец Hedonist, поэтому, вероятно, откровенный кадр был сделан именно для этого журнала.