21 апреля бренд Burberry представил показ осенне-зимней коллекции. Креативный дизайнер бренда Риккардо Тиши должен был представить коллекцию еще на прошлой неделе, впрочем из-за смерти принца Филиппа модный показ решили перенести. Бренд является официальным поставщиком королевского двора Великобритании, поэтому не присоединиться к национальному трауру не мог.

В новой женской коллекции представители fashion-индустрии сразу увидели отсылки дизайнера к предыдущей работе – мужской коллекции. Представленные наряды были довольно похожими между собой тканями, фактурой и общим видом.

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Среди новинок представленных в женской линии можно проследить трикотажные платья в стиле колор-блок, напоминающие рисунком флаг Великобритании, плюшевые накидки, капюшоны с заячьими ушами и кожаные тренчи с бахромой.

Дизайнер объединил в коллекции классику британской сельской местности с городским стилем, добавив к традиционно офисным образам пасторальные нотки – строгие платья с накидками из овчины.

Креативный директор добавил в коллекцию огромные сумки-тоуты, которые, к слову, осенью будут сильно востребованы. В модных глянцах уже теперь можно проследить за тем, что объемные и габаритные сумки станут главным трендом среди аксессуаров в новом сезоне.

Риккардо Тиши также продемонстрировал эластичные ботильоны-носки, которые буквально сливаются с ногой. Эта обувь украшена оригинальным декором на каблуках – разбитым сердцем.

Коллекция Burberry осень – зима 2021/22



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue



Женская коллекция Burberry осень – зима 2021/22 / Vogue