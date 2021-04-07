Популярные невесты Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм часто демонстрируют общие фотографии. На этот раз влюбленные позировали для именитого глянца Vogue Germany.

Американская актриса и модель Никола Пельтц большую популярность получила после того, как стала невестой сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклина. Парень с девушкой часто публикуют совместные фото, подогревая интерес публики к своим персонам.

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Звездная мама и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала совместные кадры сына Бруклина и Николы в своем инстаграме. Стоит отметить, что она часто публикует фото молодой пары в своем личном профиле.

26-летняя Никола Пельтц снялась для апрельского номера Vogue Germany в наряде Victoria Beckham. Блондинка позировала в коллекции весна – лето 2021.

Будущие супруги появился на страницах журнала в лаконичных и простых образах. Дочь знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельца позировала в объективе любимого в белой базовой футболке и джинсах клеш, выполненных в технике пэчворк.

22-летний Бруклин является фотографом-любителем, поэтому кадр со своей будущей женой сделал самостоятельно. Бекхэм предстал перед камерой с голым торсом, в черных брюках, бейсболке и белых кроссовках. Он нежно обнял любимую и сидя на одном из кубов, сделал фото в зеркале.

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На других кадрах Никола позировала в роскошном длинном платье с вырезами на животе и зоне декольте. Именно такие изделия в этом году считаются ультра популярными. Также Пельтц позировала в фиолетовом платье обшитой черным кружевом и леопардовом платье длины макси.

Блондинка волосы распустила, а визажисты сделали на лице насыщенный макияж. Пухлые губы накрасили коричневой помадой, а глаза подчеркнули благодаря коричневым теням и длинным черным стрелкам, которые подчеркивают взгляд.

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