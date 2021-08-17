Знаменитость нечасто добавляет анималистический принт в свои аутфиты, ведь он очень особенный. Любой элемент гардероба нужно добавлять в образ очень базировано, чтобы не сделать look перенасыщенным.

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Для стильного наряда достаточно подобрать лишь одну вещь, которая будет главным акцентом в одежде. Другие же элементы гардероба должны быть базовых цветов простого кроя, чтобы не тяготили общий вид своими особыми деталями.

Эльза Хоск хорошо разбирается в моде, поэтому как работает схема создания образа с анималистичным принтом – показала на себе.

Образ Эльзы Хоск

Знаменитость надела бежевые брюки бренда Heavymanners с принтом питона за 23 тысячи гривен. Брюки модная шведка дополнила кожаным ремнем от люксового бренда Hermes. Такой аксессуар обошелся манекенщице в 108 тысяч гривен.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

К брюкам Эльза подобрала классическую белую майку на бретелях, которую заправила в брюки. Образ блондинки дополнила оранжевая кепка Polo Sport от Ralph Lauren. Эльза надела винтажную модель, поскольку такие изделия полностью распроданы в магазинах и на сайте.

Красавица разбавила свой образ двумя кольцами на пальцах. Шведка надела эксклюзивное кольцо с гравировкой "11:11" с бриллиантами и ценное изделие Oracle Diamond Oracle за 120 тысяч гривен. Молодая мамочка позировала перед камерой босиком, держа на руках 6-месячную доченьку Тууликки.



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма