Брюки с разрезами – тренд сезона: как легко простой образ превратить в модный

Брюки с разрезами в стиле Виктории Бекхэм держатся среди главных трендов уже не первый сезон. Такую модель брюк примеряют модницы со всего мира. Брюки с разрезом возле лодыжек можно надевать на работу, деловые встречи и прогулки с друзьями.

Брюки с разрезами чаще всего выбирают в свои аутфиты такие мировые знаменитости, как Рози Хантингтон-Уайтли, Виктория Бекхэм, Перниль Тейсбек и многие другие инфлюенсеры.

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Тренд на штаны с разрезом в 2020 году казался мгновенным, однако в этом году он не теряет своих позиций, а наоборот, становится еще популярнее. Если в прошлом году разрезы были только спереди, то в этом сезоне дизайнеры предлагают носить брюки с разрезами сбоку и сзади, по внешнему или внутреннему шву.

Несмотря на большое разнообразие брюк в этом сезоне, брюки с разрезом спереди активно носят мировые трендсеттеры. В своих коллекциях весна-лето 2021 такие изделия продемонстрировали Ralph Lauren, Marni, Barbara Bui, Blumarine, Kim Shui и многие другие.

Модницы сочетают брюки и джинсы с разрезами в разных комбинациях – с челноками на каблуках и мюли, кедами, кроссовками, приталенными топами и жакетами.

Брюки и джинсы с разрезами очень легко найти в любом магазине масс-маркета, поэтому представляем подборку образов, которыми вы можете вдохновиться для создания собственных аутфитов.