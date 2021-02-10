Британская легендарная супермодель 90-х Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании весенне-летней коллекции Saint Laurent. Впрочем меховая шуба вызвала большой шквал критики в сети.

На кадрах, снятых фотографом Юргеном Теллером, знаменитость позирует в короткой песочно-серой шубе, черном топе, джинсах-бойфренд и белых босоножках на массивном каблуке.

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Образ завершили культовые аксессуары французского бренда – тонкий кожаный ремешок с золотой эмблемой YSL и массивная цепочка на шее. Съемку новой коллекции одежды Энтони Вакарелло сделали на одной из атмосферных улочек Парижа. Кадры сняты в стритстайл-эстетике – на фоне раскрашенных граффити стен.

Также в коллекции представлена сумка на плечо из потертого денима на длинной золотистой цепочке. Украшает сумку логотип YSL.

На инстаграм-странице бренда Saint Laurent пользователи обвиняют Saint Lauren и Кейт Мосс в рекламе меха. В комментариях люди пишут, что этот мех принадлежит лисе, а не людям. В сети отмечают, что в этой шубе Кейт Мосс появлялась на праздновании своего дня рождения 16 января.

В комментариях разгорелась настоящая война против бренда. Пользователи массово пишут тег #furisdead, что означает мертвый мех.

"Убивать лис в 2021 году, вы серьезно?", "YSL, дайте жизнь лисицам!", "Стоп, не делайте этого", "Прощайте, лисы, мы будем скучать", "А если бы вас убили за шубу?", – пишут люди в комментариях.



Пользователи против умерщвления лис ради меха / Cкриншот комментариев на странице YSL

Стоит отметить, что популярный во всем мире бренд Saint Laurent до сих пор не отказался от использования меха.

К примеру, модный дом Vivienne Westwood еще в 2006 году заявил, что полностью отказывается от использования натурального меха. Сторонниками экомеха стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Звезды стритстайла тоже являются сторонниками экологического тренда, поэтому надевают только искусственные шубы.