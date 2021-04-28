Известный украинский бренд Ruslan Baginskiy представил летнюю коллекцию головных уборов. Лицом съемки стала украинская модель Соня Горелова.

Топ-модель Соня Горелова начала свою модельную карьеру в 2010 году, работала с международными глянцами Vogue, Harper's Bazaar, Elle, InStyle, iD, Numéro, V Magazine, W Magazine и другими.

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На несколько лет девушка исчезла из модных радаров, впрочем представив коллекцию бренда Ruslan Baginskiy – феерично вернулась в fashion-индустрию.

Весь мир знаком с брендом львовского дизайнера Руслана Багинского. Его кепи, панамы и шляпы дополняют аутфиты не только отечественных знаменитостей, но и таких звезд, как Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Николь Потуральски, Кара Делевинь, Мадонна и другие.

Коллекция бренда – минималистичная и утилитарная, наполненная головными уборами, без которых летом не обойтись. В летнюю коллекцию вошли широкополые соломенные шляпы, котоновые бейсболки, панамы, фирменные кепи, легкие береты и канотье с кожаной каймой.

Основной акцент в аксессуарах сосредоточен на деталях. Соломенные шляпы украшены разнообразными цепочками, жемчужными нитями, кораллами, колосками пшеницы, кожаными завязками и логотипом RB в различных его вариациях.

Дизайнер также представил новые вариации знакового для бренда baker boy cap: из хлопка и соломы, льна и хлопка; в темно-зеленом и хаки, в светло-сером и чистом белом цветах; в клетку, полоску и посыпанную сочными летними цветами.

Экспериментируя с формами, дизайнер часто вдохновляется головными уборами, которые ассоциируются у него с различными историческими периодами. Миссия бренда – осовременить их и показать свежий взгляд на вещи из прошлого. Один из таких примеров – соломенный клош, любимая форма аристократок 20-х годов XX-го века, а теперь и незаменимый аксессуар в новых 20-х.

Кроме головных уборов, в линейке представлены 2 новых элемента: легкий белый котоновый платок и асимметричная туника на одно плечо с кожаной вставкой и золотистой фурнитурой.