Бренд Hunza G через 30 лет после выпуска в свет "Красотки" решил возродить знаменитое платье Вивьен Уорд, которую сыграла Джулия Робертс. Модная марка Hunza G в большинстве выпускает купальники разных фасонов, но Джорджиана Хаддарт, креативный директор и основательница бренда, пожелала подарить миру немного ностальгии.

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Согласно сюжету, главную героиню фильма выгнали из элитного бутика за ненадлежащий вид. Тогда же Вивьен была одета в соблазнительное бело-синее платье длины мини. Однако, образ так полюбился всем, что бренд перевипустил его снова.



Бренд Hunza G перевипустил платье с "Красотки" / Фото Hunza G

Новый наряд почти идентичен оригиналу, имеет такие же вырезы на боках и серебряное кольцо-фурнитуру. Дизайнеры Hunza G не сосредоточились на начальном варианте платья и предложили модницам еще один цвет.



Бренд Hunza G перевипустил платье с "Красотки" / Фото Hunza G