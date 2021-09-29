Бренд Dior презентовал в Париже коллекцию весна – лето 2022: невероятный показ

27 сентября в Париже стартовала Неделя моды, которая замыкает "большую четверку" мировых столиц моды. Вчера, 28 сентября, знаменитый французский Модный дом представил коллекцию весна – лето 2022.

Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри создала коллекцию нарядов на основе четких линий и минимализма. Модели презентовали одежду для будущего сезона на созданной большой настольной игре, на которой они передвигались, как пешки в натуральную величину.

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Дизайнер решила сделать во время показа настоящее шоу. Для того, чтобы воплотить свой замысел в реальность, она начала сотрудничество с художницей Анной Папаратти, которая разработала декорации и сценографию для шоу. В 1960-х годах итальянская художница сделала себе имя, создав фальшивые настольные игры, в которых ставилась под сомнение абсурдность жизни.

Для создания коллекции весна – лето 2022 дизайнер обратилась к архивам Модного дома, в частности к линейке одежды Slim-Line, которую в 1961 году создал для бренда Марк Боан. Вдохновившись коллекцией, Мария Грация Кьюри представила более девчачьи и яркие силуэты.

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Дизайн новой коллекции основан на спортивной одежде, которую Боан представил для Dior в начале 60-х, раскрасив пальто и юбки в флуоресцентные цвета. Модельерша интерпретировала работу Боана, создав более красочную и блестящую современную коллекцию.

В коллекции представлены кукольные платья А-силуэта, миниатюрные костюмы и теннисные платья для современных девочек. Также Мария Грация Кьюри добавила пальто и юбки с цветными блоками, несколько мини-платьев с золотыми бахромами и яркие принты.



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior коллекции весна – лето 2022 / Фото с Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue

Показ новой коллекции Dior весна – лето 2022: смотрите видео