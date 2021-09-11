Бразильянка Камила Коэльо поразила сеть роскошными образами для глянца L'Officiel: красивые фото

Звезда Tik Tok и Instagram Камила Коэльо стала главной героиней турецкого глянца L'Officiel. Девушка появилась на обложке сентябрьского номера и снялась в роскошной фотосессии.

33-летняя fashion-блогерша примерила для глянца волшебные образы. Она позировала в нарядах от SAINT LAURENT и Valentino. Кадры со съемок Камила опубликовала в своем инстаграме, за которым следит 9 миллионов поклонников. Новая фотосессия красавицы чрезвычайно поразила сеть.

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Фотографом съемки выступил Брайс Томпсон, за стиль отвечал Филипп Уттер, над прическами колдовала Сабина Порше, а макияж делала звездная визажистка Оливия Мадорна.

На обложке глянца Камила Коэльо позировала в шифоновом белом топе с оборками и черных брюках от SAINT LAURENT. Роскошные волосы стилисты собрали в пучок, а на лице сделали насыщенный макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками, а губы – коричневой помадой. Ее образ дополняли золотые серьги-кольца.

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Инфлюенсерка также позировала в черном платье от Valentino, белоснежном пушистом платье и черном кашемировом пальто. Все аутфиты знаменитости довершали роскошные золотые и серебряные украшения.

Реакция сети на съемку Камилы Коэльо

"Это просто какое-то безумие! Не могу оторвать взгляд";

"Очень хорошо";

"Тебе так идут длинные волосы";

"Так красиво! Ты муза!";

"Эта съемка слишком удивительная".



Камила Коэльо в фотосессии для L'Officiel / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Камила Коэльо в фотосессии для L'Officiel / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Камила Коэльо в фотосессии для L'Officiel / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Камила Коэльо в фотосессии для L'Officiel / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Камила Коэльо в фотосессии для L'Officiel / Фото с инстаграма инфлюенсерки