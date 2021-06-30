Босоножки, мюли и туфли – украшение вашего гардероба: лучшие модели, которые довершат образ

Это лето для всех модниц представляется особенно ярким. В гардеробе звезд стритстайла появилось больше нежного пастельного наряда и ярких элементов гардероба. Не обойтись этим летом без ярких босоножек, которые станут удачным дополнением к легким и красивым аутфитам.

Еще весной дизайнеры советовали делать ставку на яркую обувь, которая не исчезнет с радаров популярности до конца лета. Босоножки, туфли или мюли – настоящее украшение сезонного гардероба, поэтому советуем обратить внимание на 3 интересные модели, которые стоят вашего внимания.

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Сиреневые мюли

Этим летом все оттенки фиолетового – от нежного сиреневого до насыщенного лавандового возглавляют списки ключевых трендов. Среди такого многообразия вам точно не будет трудно найти свой тон.

При выборе обуви можете обратить внимание на фактурные каблуки, которые в этом сезоне также актуальны. К примеру, мюлям от бренда Aquazzura добавляет кокетливости шар на каблуках.



Актуальная обувь на лето 2021 / Vogue

Туфли с декором

Слингбэки Amina Muaddi захватили весь инстаграм еще в начале весны. Все мировые знаменитости демонстрировали роскошную обувь в своих образах. Больше всего фигурировали изделия в насыщенном изумрудном оттенке или розовом.

Эта пара привлекает внимание не только ярким цветным сатином, но и большой брошью. Подобный декор превращает любые туфли в главный акцент образа, поэтому если есть желание привлечь все внимание к своим ногам – это беспроигрышный выбор.



Актуальная обувь на лето 2021 / Vogue

Босоножки на тонких каблуках

Мода на 2000-е годы вернулась еще несколько лет назад, а с каждым сезоном набирает еще большие обороты. Теперь в тренде не только широкие джинсы на низкой посадке, но и босоножки на тонких каблуках. Если раньше такую обувь надевали на работу в офис, то сейчас девушки одевают такую пару на важные события или вечеринки.



Актуальная обувь на лето 2021 / Vogue