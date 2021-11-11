Больше не блондинка: Кэти Перри с новой прической вышла в свет в кожаном платье – фото

14:11

Кэтти Перри – одна из немногих звезд, которые не любят на протяжении долгого времени находиться в одном образе. Певица часто меняет цвет волос, поэтому после экспериментов с розовыми, а затем и с белыми волосами, снова вернулась к темному цвету.