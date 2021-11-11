В новом образе американская исполнительница пришла на церемонию вручения наград в сфере кантри-музыки Country Music Association Awards в Нэшвилле.

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Образ Кэти Перри

На красную дорожку исполнительница вышла в облегающем кожаном платье-бюстье шоколадного оттенка от бренда Vivienne Westwood. Верх платья выполнен с элементами драпировки, что добавляло изделию особого эффекта.

Кэти Перри решила сделать высокий пучок на голове, подчеркнув образ бусами из жемчужин. Знаменитость дополнила свой образ молочными туфлями от бренда Amina Muaddi.

На мероприятие исполнительница пришла без своего мужа Орландо Блума, впрочем, красовалась перед камерами с кольцом в виде цветка, который ей подарил актер.