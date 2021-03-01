Ежедневно в соцсетях появляется каждый раз все больше мужских блогов, которые посвящены моде. В современной жизни многие мужчины тоже любят стильно одеваться, следят за модными тенденциями и ухаживают за собой.

Инстаграм – прекрасный источник вдохновения не только для женщин, но и для мужчин.

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Бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на безупречно одетых мужчин. Учиться модно одеваться стоит только у самых стильных, поэтому советуем обратить внимание на fashion-аккаунты мужчин, которые обладают безупречным вкусом в одежде.

Адам Галлахер

Калифорнийский блогер Адам Галлахер – это отражение непревзойденного вкуса в одежде. В своих образах он любит сочетать элегантность со спортивным стилем. В гардеробе Адама преобладают пастельные тона, впрочем яркую палитру и интересные принты он не игнорирует. Галлахер часто надевает наряды с тонкой вертикальной полоской и в клетку "принц Уэльский".

Мариано Ди Вайо

Мариано Ди Вайо – известный фэшн-блогер, модель, предприниматель, семьянин, международный амбассадор Dolce & Gabbana. За его страницей в инстаграме следят свыше 6 миллионов подписчиков. В своем профиле он публикует модные образы стритстайл-формата. Его инстаграм – клондайк стильных образов для тех, кто хочет разбираться в моде. Здесь вы увидите последние тренды и сможете потренировать насмотренность.

Ник Вустер

60-летний Никельсон Вустер – икона стритстайла. Для многих мужчин Ник считается иконой современного мужского стиля. Он умело сочетает классические рубашки и галстуки с шортами. За 30 лет работы в индустрии моды Вустер сделал карьеру от продавца и ассистента байера до креативного директора мужского отдела Bergdorf Goodman. Кроме этого он занимал кресло директора по мерчандайзингу Calvin Klein, шефа дизайн-студии Polo Ralph Lauren и президента американской марки John Bartlett.

Мэтью Зорпас

Мэтью знаменит своим фирменным английским стилем. Его можно смело назвать одним из самых влиятельных блогеров в мире моды. В своих образах Зорпас делает ставку на элегантность и неожиданные детали. Он демонстрирует и элегантный шик, и расслабленную будничную простоту. Его палитра гардероба наполнена разнообразными оттенками, а его модное чутье вдохновляет взглянуть на моду под другим углом.

Даниэль Фокс

Даниэль Фокс – немецкий фэшн-блогер и модель, обладатель безупречного чувства стиля и владелец собственного бренда одежды. Даниэль обожает стиль кэжуал и наряды свободного кроя. Все его аутфиты – удобные и комфортные. За инстаграм-страницей блогера следят больше 2 миллионов пользователей.

Антонио Посо

В юности Антонио Посо был футболистом, но сейчас большинство знает о нем, как о фитнес-модели. Блогер любит подчеркивать свою накачанную фигуру, выбирая облегающие брюки скинни и приталенные футболки с пиджаками. Посо может похвастаться коллекцией солнцезащитных очков, которые он умело комбинирует со своими нарядами.

Коста Уильямс

Коста Уильямс – известный fashion-блогер и соучредитель сайта The Modern Man. Больше всего в образах модника преобладают серый, черный, белый и бежевый. Именно ими Уильям довольно удачно играет и сочетает в интересные аутфиты. Коста не боится эпатировать. В его гардеробе есть черные кожаные брюки свободного покроя, которые еще не решаются носить мужчины.

Джанлука Вакки

Джанлуку Вакки называют танцующим миллионером из Италии. Он абсолютно поразил всех своей пластикой и чувством ритма, а также яркими и смелыми образами. В его аутфитах можно увидеть черные костюмы с бабочкой, пальто с высокими сапогами, или даже леопардовые жакеты. За инстаграм-страницей Джанлуки следят более 20 миллионов человек.

Йоханнес Хюбл

Йоханнес Хюбл – мировая звезда в фэшн-индустрии и муж инфлюэнсера Оливии Палермо. Он работал с такими брендами, как Hugo Boss, Banana Republic, Dunhill, Schwarzkopf и другие. Йоханнес – настоящий педант, он внимателен к каждой детали. Хюбл предпочитает стиль кэжуал, а его самой частой комбинацией в одежде можно назвать джемпер, рубашку, укороченные брюки и пальто свободного кроя.