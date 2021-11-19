Блестящий топ и белый костюм – идеальное комбо для Нового года: образ Скарлетт Йохансон

Звезда "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон впервые после рождения второго ребенка вышла в свет. Вместе со своим мужем, комиком Колином Жостом знаменитость посетила 35-ю ежегодную награду American Cinematheque Awards в Беверли-Хиллз.

Для официального выхода на красную дорожку Скарлетт Йоханссон вышла в белом костюме. Сочетание жакета и брюк в белом цвете – прекрасный вариант для любого выхода: от дня рождения, свадьбы до празднования Нового года.

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Звезда "Черной вдовы" надела сверкающий топ с глубоким вырезом, который удачно подчеркнул зону декольте. Сверху знаменитость примеряла удлиненный жакет приталенного кроя и прямыми брюками от бренда Versace.

Свой аутфит знаменитость дополнила бежевыми туфлями-челноками на каблуке. Актриса собрала волосы в пучок и сделала эффектный макияж. Визажисты подчеркнули взгляд Скарлетт черными тенями, а губы – розовой помадой.

Звезда завершила свой look массивным колье с бриллиантами, серьгами из платина и золотистыми перстнями. Муж знаменитости Колин Жост сопровождал жену в белой рубашке и черном костюме с бабочкой.



Эффектный выход Скарлетт Йоханссон / Фото из Getty Images



Эффектный выход Скарлетт Йоханссон / Фото из Getty Images