Блейк Лайвли вышла в свет в волшебном мини платье с большим бантом: фото впечатляющего образа

Голливудская актриса Блейк Лайвли в последнее время крайне редко появляется на светских событиях и даже не попадает в объективы папарацци. Вчера, 8 ноября, знаменитость посетила праздничный вечер в Нью-Йорке.

В Empire State Building состоялось мероприятие, которое посвятили снятию запрета на поездки в США, который действовал для иностранных туристов с начала пандемии COVID-19. Отныне все желающие могут планировать поездку в США при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса.

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Звезда любит роскошные наряды и всегда тщательно заботится о своем внешнем виде для светских выходов. Именно Блейк Лайвли стала почетной гостьей вечера и даже выступила на сцене перед приглашенными гостями.

Для торжественного вечера актриса выбрала мини платье бордового цвета от бренда Georges Chakra, декорированное вышивкой и большим бантом, который спадал на плечах. Модница подобрала к платью туфли в тон от бренда Manolo Blahnik.

34-летняя актриса сделала на лице насыщенный макияж, дополнила свой look красными сережками, многими драгоценными перстнями на руках, а белокурые волосы заплела в хвост, перевязав красной лентой.

После официальной части в культовом здании состоялась коктейльная вечеринка, а гостям разрешили подняться на смотровую площадку небоскреба, чтобы полюбоваться пейзажами. На улицу Блейк надела лаконичное пальто бордового цвета, дополнив образ сумкой Chanel с разноцветными камнями.



Блейк Лайвли вышла в свет в волшебном аутфите / Фото с Getty Images



Блейк Лайвли вышла в свет в волшебном аутфите / Фото с Getty Images