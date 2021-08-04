33-летняя актриса и модель пришла поддержать своего мужа Райана Рейнольдса. Для этого события она выбрала особый наряд , который ярко демонтрувал ее великолепную фигуру.

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Звездные наряды Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

Вчера Рейнольдс и Блейк Лайвли представляли проект "Главный герой". Актер сыграл в фильме работника банка, который в один момент понял, что его жизнь – это видеоигра, в которой он главный персонаж.

На дебютном показе ленты мужчина не был бы таким заметным, если бы не его жена, которая появилась в ярком наряде и получила немало внимания от папарацци.

Рейнольдс одел на красную дорожку клетчатую рубашку и бежевый костюм. Куда более эффектный наряд был у Блейк Лайвли.

Актриса выбрала для мероприятия роскошное розовое платье от Prabal Gurung, расшитую блестками. Эпатажности ее образа добавляли пикантные вырезы, которые обнажали тело актрисы и демонстрировали ее великолепную форму. Каблуки она надевала перед выходом на красную дорожку, а приехала в "Линкольн-центр" в удобных кедах. К яркому платью она подобрала туфли от Christian Louboutin.