Под собственным брендом Виктория Бекхэм с 2008 года выпускает одежду, солнечные очки и духи. Знаменитость хорошо разбирается в тенденциях, поэтому, отправляясь на светское событие, надела костюм-тройку. Такое стильное изделие не имеет срока годности.

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Папарацци заметили дизайнера с ее мужем, легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом, который также сопровождал жену в чрезвычайно стильном наряде.

Образ Виктории Бекхэм

Знаменитий дизайнер предстала перед объективами папарацци в образе со своими фирменными деталями: подкатанными рукавами жакета и длинными брюками до пола.

На ужин в ресторан Carbone на Манхэттене знаменитость отправилась в черном аутфите. На голое тело дизайнер надела приталенный жилет с глубоким разрезом в зоне декольте, верх дополнила черным классическим жакетом с атласными лацканами.

Дополнила свой образ знаменитость любимыми штанами клеш. Виктория Бекхэм выбрала высокие каблуки, которые довершили роскошный туфит. Дизайнер сделала на волосах легкие локоны, надела черные солнцезащитные очки в форме полумесяца и черную маску.

Дэвид Бекхэм отправился в ресторан в серых брюках, белой футболке и синем пиджаке. Его образ довершали белоснежные кроссовки и черная защитная маска.

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