Билли Портер – известный эксцентричный актер и звезда сериала "Поза", не раз удивлял публику своими яркими эпатажными луками. На этот раз мужчина решил приобщиться к празднованию Месяца прайда, как это уже делали другие звезды Голливуда, к примеру, Леди Гага.

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В коллекцию обуви Billy Porter X Jimmy Choo вошли мокасины, туфли-лодочки, туфли на устойчивом каблуке и ботильоны. Актер отметил, что все модели линейки разных размеров. В дополнение к обуви также выпустили яркие клатчи. Модный проект является исключительно благотворительным и направлен на психологическую помощь представителям ЛГБТК.

"Вместе мы разработали гендерно-нейтральный ассортимент обуви расширенного размера, как это должно быть для всех. Коллекция будет доступна исключительно на Jimmychoo.com, начиная с 4 июня. В память о выпуске линейки, Jimmy Choo пожертвовал 100 тыяч долларов на поддержание жизненных программ TrevorProject , которые включают бесплатную круглосуточную помощь по телефону представителям ЛГБТК", – написал в посте Билли Портер.