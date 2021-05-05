Одним из ведущих популярного светского события стал актер Тимоти Шаламе. Актер регулярно привлекает к себе внимание смелыми образами, диктуя новые тренды в мужской моде.

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Компанию 25-летней звезде составят певица Билли Айлиш, поэтесса Аманда Горман, которая выступала на инаугурации Джо Байдена и теннисистка Наоми Осака.

Тимоти Шаламе и Билли Айлиш получили большую популярность в Голливуде. Они славятся изящным сочетанием авангардных дизайнов костюмов и уличной одежды, а эстетика Билли сделала ее одной из самых популярных икон стиля.

Горман и Осака также не остались в стороне и привлекли к себе внимание в мире моды. Аманда Горман, которая надела на инаугурацию Джо Байдена аутфит от Prada, стала первой поэтессой, которая снялась на обложке американского Vogue. Теннисистку Наоми Осаку в начале года объявили послом бренда Louis Vuitton.

Met Gala опережает выставку о моде в Метрополитен-музее, поэтому нынешняя тема бала называется так же, как и выставка. В 2021 году выставка будет посвящена американской моде и называется In America: A Lexicon of Fashion ("В Америке: лексикон моды"), а дресс-код бала звучит как American Independence, то есть "американская независимость".

Ежегодное мероприятие, которое проводит главный редактор Vogue Анна Винтур, служит сбором средств для Института костюмов Метрополитен-музея. Met Gala считается одним из самых эксклюзивных событий в модном календаре. Стоимость билетов составляет от 35 тысяч долларов за каждый.