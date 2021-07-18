Билли Айлиш снялась в экстравагантных образах для Vogue Australia: фото

Американская певица Билли Айлиш появилась на обложке австралийского глянца Vogue. Блондинка позировала перед камерой фотографа для августовского номера.

На обложке глянца 19-летняя певица позировала в куртке-анорак из новой коллекции совместной коллаборации Gucci & Balenciaga. Она также примерила серебряные варежки и бежевые кроссовки от знаковых домов моды. Ее образ довершали черные трендовые брюки клеш с разрезами, черная водолазка и насыщенный макияж.

Смотрите также Givenchy представил сумку-бокс 4G: как выглядит стильный аксессуар

Визажисты нанесли знаменитости золотистые тени, подчеркнув взгляд более темными тенями на несколько тонов, а губы нарисовали помадой коричневого цвета.

На фотосессии Билли позировала в украшениях от ювелирного дома Bvlgari и Anita Ko. За стилизацию съемок отвечала британка Дина Нойштайдер Джанини. Фотографом выступила Эмма Саммертон.

Для экстравагантной фотосессии Билли Айлиш примерила жакет Prada, золотистый жилет Valentino, фактурную черную куртку Simone Rocha и солнцезащитные очки от Moncler.

Исполнительница любит многослойные, мешковатые образы. В одном из своих интервью она отметила, что любит худи и большие свитшоты потому, что они скрывают ее тело. Она хочет, чтобы поклонники сосредотачивали свое внимание только на ее музыке.

Стилистка из британского Vogue подобрала для Билли Айлиш те элементы гардероба, которые исполнительница охотно надела бы на светское мероприятие. Американка позировала перед камерой в белоснежном аутфите, коричневом длинном пальто Monot на фоне ночного города, пальто Chanel и габаритной белой куртке Nina Ricci.