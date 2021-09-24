Над фотографиями исполнительницы трудилась фотограф Alique, которая живет и работает между Амстердамом и Нью-Йорком. Она работает в жанре портретной и fashion-фотографии, сотрудничает с глянцами Vogue, Marie Claire, S Moda.

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На страницах журнала Билли Айлиш предстала в образах от Модных домов Balnciaga, Marni, Gucci и Marc Jacobs. За макияж отвечал Роберт Рамси, над укладкой работал Бенджамин Мохапи,

На обложке глянца Elle Билли Айлиш позировала крупным планом. Визажисты сделали естественный макияж, стилисты уложили ровно волосы и одели исполнительницу в черное пальто Balenciaga. На одном из кадров певица показала образ полностью. Белла надела длинное стеганое пальто с объемными рукавами. Изделие расшито цветами и украшено кружевными вставками внизу рукавов и стоячим воротником.

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Позируя для осеннего номера, американка примерила верхнюю одежду, надев пальто Erdem за 117 тысяч гривен. Она также надела укороченную рубашку и варежки, объемное мягкое пончо от Marni, вязаный свитер от Gucci.

Поклонники привыкли видеть Билли Айлиш в экстравагантном наряде, поэтому знаменитость примерила огромную куртку и брюки от Marc Jacobs, довершив аутфит Панамой-ведром.



Билли Айлиш позирует для глянца Elle



Билли Айлиш позирует для глянца Elle



Билли Айлиш позирует для глянца Elle



Билли Айлиш позирует для глянца Elle



Билли Айлиш позирует для глянца Elle



Билли Айлиш позирует для глянца Elle