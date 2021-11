Бежевое пальто Michael Kors и сапоги на каблуке: эффектный образ Дженнифер Лопес

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес несколько дней назад пришла в эффектном образе на репетицию ежегодной церемонии вручения премии American Music Awards. Знаменитость предстала перед камерами в любимом верхнем наряде бежевого оттенка.

52-летнюю звезду пригласили выступить на сцене в театре Microsoft в Лос-Анджелесе на одном из крупнейших вечеров музыкальной индустрии. Дженнифер впервые исполнила свою новую песню On My Way, которая стала саундтреком к фильму "Женюсь на первой встречной".

Смотрите также Скандинавская мода: какой верхней одеждой дополняют свои образы инфлюэнсеры

На репетицию исполнительница пришла не в комфортном наряде вроде спортивного костюма с кроссовками, а выбрала образ, который подчеркивает ее статус дивы.

Образ Дженнифер Лопес

Дженнифер прошлась по театру Microsoft в однотонном аутфите в мягких бежевых оттенках. Певица надела трикотажный топ в рубчик, который дополнила асимметричной юбкой с разрезом на ноге.

Эффектный образ исполнительница дополнила черными сапогами на каблуке. Сверху знаменитость надела двубортное пальто ретро-фасона с покатыми плечами от бренда Michael Kors.

Дженнифер зачесала волосы в пучок, сделала эффектный макияж с акцентом на коричневой помаде на губах и надела солнцезащитные очки в стиле нулевых. Свой look знаменитость дополнила черной сумкой от Hermès.



Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Michael Kors