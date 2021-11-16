В 2021 году победителей определяли в 10 номинациях, четыре из которых – новые. В течение года 25 экспертов, среди которых модные журналисты, критики, байеры и лидеры мнений, выбирали лучших дизайнеров.

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Звание "Лучшего мужского дизайнера" завоевал Антон Шнайдер, а "Лучшим женским дизайнером" стала Катя Сильченко. Открытием года стала Юлия Пелипас, которая основала собственную марку Bettter.



В Киеве назвали победителей церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото из Vogue



В Киеве назвали победителей церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото из Vogue

Лучшим дизайнером аксессуаров стала Валерия Гузема. Прорывом года стал Руслан Багинский.



В Киеве назвали победителей церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото из Vogue

Премию за социальную ответственность получил Иван Фролов, а премия за поддержку молодых дизайнеров досталась Лилии Литковской. Украинский бренд "FINCH" дизайнеров Екатерины Бяковой и Максима Голуба назвали инновационным в моде.



В Киеве назвали победителей церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото из Vogue

Светское мероприятие посетили Полина Неня, телеведущая Каролина Ашион, модель Наталья Гоций, дизайнер Андре Тан, инфлюэнсеры Алина Френдий, Маргарита Мурадова и Диана Глостер.

К теме. Все фото с церемонии вручения наград Best Fashion Awards 2021 – смотрите по ссылке.