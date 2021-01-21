Из-за карантина юбилейная премия не проходила в роскошном Fairmont Grand Hotel Kyiv. Основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week и основатель премии Best Fashion Awards Ирина Данилевская собрала всех номинантов в зуме и в онлайн-формате сообщила имена победителей, пишет 24 канал.

Интересно Иконы стиля: 6 стильных streetstyle-звезд, на которых стоит подписаться в инстаграме

28 экспертов в течение года выбирали лучших дизайнеров и отечественные бренды. BFA 2020 вручили в 6 официальных номинациях, определяя лучших дизайнеров женской и мужской одежды, аксессуаров, открытие года – дизайнера, который совершил грандиозный прорыв за год, лучшую фешн-постановку, а также назвали лучшего дизайнера, который придерживался философии SUSTAINABLE fashion.

В этом году же во второй раз во время церемонии Best Fashion Awards 2020 вручили награду в специальной номинации Cruelty-free fashion от гуманистического движения UAnimals. Этой наградой организаторы в партнерстве с мировым Fur Free Alliance отмечают этический бренд, который создает коллекции "из чего-то", а не "из кого-то".

Best Fashion Awards 2020: список победителей

Лучший дизайнер женской одежды – BOBKOVA (Кристина Бобкова)