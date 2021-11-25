Беременная жена Криштиану Роналду покаталась в авто с сумкой Birkin за 248 тысяч евро
Источник:Инстаграм Джорджины Родригес
Возлюбленная футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду показала модный образ с сумкой Birkin за 245 тысяч евро.
Португальская модель и светская львица Джорджина Родригес находится в особом положении. Гражданская жена футболиста ждет появления близнецов. Недавно знаменитость покаталась за рулем своего автомобиля и не опустила возможности сделать несколько фото.
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В Манчестере, где живет Джорджина со своим любимым и детьми, уже довольно прохладно, поэтому девушка показала на себе эффектный зимний аутфит.
Образ Джорджины Родригес
Модель надела под низ серый топ и комфортные широкие спортивные брюки, которые входили в комплект.
Сверху знаменитость примерила белоснежную шубу ниже колен. Свой образ модель дополнила бело-серыми кроссовками и модным головным убором – черной бейсболкой.
Она завязала стильную длинную косу, довершила свой аутфит серьгами-камнями из драгоценных камней и сделала нежный макияж на лице.
Главной изюминкой образа стала сумка Himalaya Birkin 30 pre-owned от люксового бренда Hermès. Молочная сумка с коричневыми вставками по бокам стоит 248 тысяч евро (почти 7 миллионов гривен).
Модный образ Джорджины Родригес / Фото из инстаграма модели
Модный образ Джорджины Родригес / Фото из инстаграма модели