Португальская модель и светская львица Джорджина Родригес находится в особом положении. Гражданская жена футболиста ждет появления близнецов. Недавно знаменитость покаталась за рулем своего автомобиля и не опустила возможности сделать несколько фото.

Смотрите также Красотка на миллион: девушка Леонардо Ди Каприо примерила элегантный образ в Лос-Анджелесе

В Манчестере, где живет Джорджина со своим любимым и детьми, уже довольно прохладно, поэтому девушка показала на себе эффектный зимний аутфит.

Образ Джорджины Родригес

Модель надела под низ серый топ и комфортные широкие спортивные брюки, которые входили в комплект.

Сверху знаменитость примерила белоснежную шубу ниже колен. Свой образ модель дополнила бело-серыми кроссовками и модным головным убором – черной бейсболкой.

Она завязала стильную длинную косу, довершила свой аутфит серьгами-камнями из драгоценных камней и сделала нежный макияж на лице.

Главной изюминкой образа стала сумка Himalaya Birkin 30 pre-owned от люксового бренда Hermès. Молочная сумка с коричневыми вставками по бокам стоит 248 тысяч евро (почти 7 миллионов гривен).



Модный образ Джорджины Родригес / Фото из инстаграма модели



​Модный образ Джорджины Родригес / Фото из инстаграма модели