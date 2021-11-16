Беременная Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в фотосессии для глянца Porter: удивительные кадры

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая находится на последних сроках беременности, снялась в потрясающей фотосессии для модного глянца Porter.

Для новой фотосессии Роузи не изменила своему стилю и подобрала элегантные вещи в классических цветах. Знаменитость является страстной любительницей трикотажа, классических рубашек и брюк палаццо. Инфлюенсер уже несколько сезонов подряд показывает стильные образы, которые комбинирует между собой в своем инстаграм-профиле, за которым следит более 12 миллионов пользователей.

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Британская супермодель предстала на обложке глянца в эффектном коричневом кожаном тренче, который надела поверх боди. Знаменитость дополнила свой образ коричневыми сапогами на каблуке из своей новой коллекции с итальянским брендом Gia. Перед объективом фотографа Роузи позировала на фоне серой стены, полностью обнажив одну ногу.

Любительница разнообразной верхней одежды пастельных оттенков, примерила на себе классическое кашемировое пальто молочного цвета. Под низ она надела голубую рубашку и черные брюки. Красотка позировала в кресле в брючном костюме, в бежевом пончо с ботфортами на каблуках, кожаных штанах, кардигане и белом трикотажном платье.

В сети Роузи называют "королевой трикотажа", поскольку именно она создает больше всего образов на основе этого материала уже несколько сезонов подряд.



Фантастическая фотосессия Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Фантастическая фотосессия Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Фантастическая фотосессия Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Фантастическая фотосессия Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Фантастическая фотосессия Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели