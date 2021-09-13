Беременная Кайли Дженнер впервые за 5 лет не приедет на Met Gala: вспоминаем лучшие образы

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер сообщила своей более чем 200-миллионной аудитории, что в этом году не будет присутствовать на fashion-событии Met Gala. 24-летняя знаменитость вспомнила свои образы с 2016 по 2019 год. В прошлом году событие перенесли, поэтому на него не попал никто.

14 сентября в музее Метрополитен, что в Нью-Йорке состоится Met Gala – это ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма. Оно знаменует собой открытие ежегодной выставки в музее. Ежегодно праздничное событие имеет разную тему выставки, задает тему для вечерних платьев. Все гости должны выбрать образ в соответствии с предложенной темой.

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Ежегодно семейство Кардашян поражает публику своими роскошными видами, однако в 2021 году беременная Кайли Дженнер не будет со своими сестрами. В своем инстаграме она отметила, что ей грустно по этому поводу, поэтому решила вместе с подписчиками вспомнить свои лучшие выходы.

Недавно миллионерша подтвердила свою беременность и поделилась с фанатами фотографией в особом состоянии. Кайли позировала с достаточно округлым животом. Вероятно, она находится на последних неделях беременности, и именно поэтому отказалась от престижного события.

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В 2016 году Кайли Дженнер прибыла на Met Gala в роскошном серебристом платье от Balmain. Красавица позировала перед камерой с прической каре черного цвета.



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз

В 2017 году модель стала блондинкой и надела бежевое прозрачное платье от Versace, расшитое камнями.



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз

Уже через год светская львица снова кардинально изменила имидж и предстала на красной дорожке перед камерами фотографов с черными волосами.

Она сделала пучок и примерила черное платье-бюстье с вырезом на животе и длинным шлейфом от Alexander Wang.



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз

Наиболее впечатляющим образом красавица запомнилась во время последнего выхода в 2019 году. Рядом с Трэвисом Скоттом звезда Кайли Дженнер красовалась в фиолетовом платье Versace со шлейфом с перьями и массивными рукавами. Ее образ дополнял фиолетовый парик.



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз



Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala / Фото с инстаграм-сториз