Модель Эмили Ратаковски на последних месяцах беременности прибегла к ряду фотосессий, демонстрирующих ее особое состояние. Эмили не только сексуально демонстрирует пышный бюст и округленный живот, но и без каких-либо колебаний публикует в сети полностью обнаженные кадры.

Поклонники 29-летней модели спокойно воспринимают ее бунтарское поведение и полное отрицание рамок приличия. Новые фотографии манекенщицы уже собрали более 500 тысяч просмотров и тысячи комментариев.

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После того как Эмили взбудоражила сеть смелыми обнаженными кадрами на весь рост, модель решила немного прикрыть тело и оделась в черный костюм. Знаменитость позировала в своей квартире в черном удлиненном жакете, который надела на обнаженное тело. Довершали образ черные широкие брюки.

Ратаковски продемонстрировала упругую грудь и беременный живот, форма которого свидетельствует, что знаменитость уже находится на последних неделях беременности.

Модель уложила волосы прямыми волнами и сделала нежный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями и длинными черными стрелками подвела глаза. А на губах Эмили красовалась бежевая помада.