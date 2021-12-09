Берем пример с моделей: какие сапоги этой зимой выбирает Эмили Ратаковски

Американская модель Эмили Ратаковски начала совершать немало светских выходов в модных образах. В этом сезоне ее главной изюминкой стали высокие сапоги на каблуке.

В ноябре Эмили издала книгу "My Body", поэтому у молодой мамочки стало больше выходов. Ее приглашают на утренние и вечерние шоу, на радио и в библиотеки. Перед камерами папарацци модель появляется в стильных аутфитах, а ее главной фишкой стали сапоги на каблуке.

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В своем модном арсенале Эмили молочные сапоги на каблуке, которыми дополняет белую водолазку и кремовую юбку плиссе.



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images

Другую водолазку на трендовом замочке манекенщица дополнила кожаной миниюбкой красного цвета и довершила черными сапогами на каблуке до колен.



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images

Такая обувь Ратаковски выбрала во время прогулки в удлиненном жакете цвета фуксии, а также тогда, когда примеряла большую панаму в леопардовый принт.



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images

Эмили хорошо разбирается в стилистических приемах, поэтому свой эффектный выход в меховой панаме и зебровом пальто она дополнила яркими красными сапогами из замши.



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images

Среди еще одних любимых сапог модели – в змеиный принт. Знаменитость сумела удачно совместить с ними коричневую панаму и кожаный пуховик.



Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма