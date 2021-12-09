В ноябре Эмили издала книгу "My Body", поэтому у молодой мамочки стало больше выходов. Ее приглашают на утренние и вечерние шоу, на радио и в библиотеки. Перед камерами папарацци модель появляется в стильных аутфитах, а ее главной фишкой стали сапоги на каблуке.
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В своем модном арсенале Эмили молочные сапоги на каблуке, которыми дополняет белую водолазку и кремовую юбку плиссе.
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото из Getty Images
Другую водолазку на трендовом замочке манекенщица дополнила кожаной миниюбкой красного цвета и довершила черными сапогами на каблуке до колен.
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images
Такая обувь Ратаковски выбрала во время прогулки в удлиненном жакете цвета фуксии, а также тогда, когда примеряла большую панаму в леопардовый принт.
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images
Эмили хорошо разбирается в стилистических приемах, поэтому свой эффектный выход в меховой панаме и зебровом пальто она дополнила яркими красными сапогами из замши.
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото з Getty Images
Среди еще одних любимых сапог модели – в змеиный принт. Знаменитость сумела удачно совместить с ними коричневую панаму и кожаный пуховик.
Любимые сапоги Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма