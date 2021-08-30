Эльза Хоск ежедневно делится с поклонниками модными образами. Еще до рождения дочери, она с бойфрендом Томом Дэйли переехала в пригород Лос-Анджелеса, и стильные кадры всегда делала неподалеку роскошного особняка.

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Несколько дней назад состоялась презентация нового косметического бренда уходовой косметики Darya Hope Beauty, поэтому манекенщица посетила "город Ангелов" и показала семимиллионной аудитории новый образ.

Аутфит Эльзы Хоск

Для светского события, на которое пришли бывшие "ангелы" бельевого бренда и другие знаменитости, Эльза выбрала длинное белое платье со спущенными плечами от бренда Réalisation Par. Платье в красный горох стоит 8 тысяч гривен.

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К нежному платью модель подобрала кремовые босоножки на каблуке с трендовыми завязками от Christopher Esber. Обувь шведки значительно дороже платья. Стоит пара модных босоножек 21 тысячу гривен.

Блондинка убрала волосы в пучок и дополнила образ белым клатчем цвета слоновой кости от Bottega Veneta. Образ шведки завершили многочисленные украшения. Она надела на шею старинное ожерелье Dior из золота и кольцо из позолоченного серебра.

Красавица нарисовала глаза золотистыми тенями, а губы – яркой красной помадой. Для эффектного кадра манекенщица позировала на фоне красного кабриолета.



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модницы



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модницы



Красивый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модницы