В 2019 году американскую модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной планеты. Согласно расчетам британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, ее черты лица близки к идеалу – 94,35% совершенства.

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Белла Хадид во время Недели моды активно участвует в показах в Нью-Йорке, Милане и Париже. Знаменитость приглашают дефилировать в одежде из новой коллекции известные бренды, среди которых Versace, Burberry, Dior, Dries Van Noten, Balmain, Balenciaga и многие другие.

Фирменный стиль знаменитости вдохновлен эстетикой рейвов 1990-х и эпохой гламурных 2000-х. Белла обожает узкие черные солнцезащитные очки, отсылающие к фильму "Матрица" и минималистичные сумки багеты.

Манекенщица умеет прекрасно сочетать классические костюмы со спортивными элементами гардероба и обожает объемные куртки мужского кроя. В ее гардеробе часто преобладают кожаные жакеты, брюки и плаши черного и коричневого цвета, а также прямые джинсы с завышенной талией. Модель специально смешивает несовместимые вещи и это у нее получается бесподобно.

Основа городского гардероба топ-модели – это наряды приглушенной цветовой гаммы, разбавленные яркими акцентами и акссесуарами, которые любит Белла Хадид. Fashion 24 предлагает вспомнить лучшие выходы супермодели за последние несколько месяцев.



Белла Хадид восхитила новым образом / Legion Media



Белла Хадид показала стильный образ / Legion Media



Белла Хадид в кутюрном платье от Jean Paul Gaultier / Фото из инстаграма Just Jared



Взрывной образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Just Jared



Стильный выход Беллы Хадид в сапогах со скошенными каблуками / Фото з Getty Images