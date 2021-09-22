Супермодель Белла Хадид каждый раз привлекает особое внимание фотографов уличной моды. Знаменитость продемонстрировала на себе стильный аутфит, акцент у которого на брючном костюме в клеточку. Этот принт является популярным осенью, поэтому манекенщица показала, как удачно его применить.

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Образ Беллы Хадид

Модель надела белый топ с овальным вырезом на груди. Сверху она надела жакет с акцентными плечами и сжатыми рукавами. Образ дополнили костюмные брюки в клетку с черными вставками по бокам.

Образ Белла дополнила черной стеганой сумкой на плече, любимыми узкими солнцезащитными очками и цепочкой на шее из белых жемчужин. Дополнили аутфит черные ботинки с квадратным носком.

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Не обошлось и без прически, которую так часто делает манекенщица. Она залакировала и зачесала волосы в стиле 90-х годов. Белла Хадид очень любит этот период, поэтому часто добавляет к своим образам знаковые приметы того времени.



Актуальный образ Беллы Хадид / Фото з Getty Images



Актуальный образ Беллы Хадид / Фото з Getty Images