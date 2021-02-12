Известная модель Белла Хадид появилась на обложке испанского глянца Vogue. Как и ее сестра Джиджи, 24-летняя Белла позировала для мартовского номера.

Для обложки глянца Белла позировала в нарядах Prada.

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Стилисты одели Хадид в черно-белое объемное пальто, черную трендовую водолазку с вырезами, которую активно надевает Дуа Липа и светло-желтые туфли на низком каблуке. В руках Белла держала лаконичную нежно-розовую сумку известного бренда.

Одна из самых успешных моделей современности предстала перед поклонниками в весьма необычном для себя образе. Стилист Эвани Фраусто уложил волос Беллы в массивные локоны, собранные наверх.

В своем инстаграме Белла искренне поблагодарила всех за невероятную съемку и те эмоции, которые ей подарили стилисты, визажисты и фотограф. Знаменитость отметила, что с нетерпением ждет того момента, когда сможет показать всю фотосессию.

Похоже, что мир модной индустрии понемногу возвращается на свои места, и Белла уже не будет иметь никаких онлайн-съемок для глянца. Известная модель соскучилась по своей работе, поэтому готова вернуться к своему интенсивному графику и снова покорять мир.

Добавим, что недавно Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными героинями рекламной кампании Givenchy. В новой фотосессии модели показали, на какие тренды весны 2021 стоит обратить внимание.